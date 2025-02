Invité à réagir la suspen­sion de trois mois infligée à Jannik Sinner suite un accord à l’amiable avec l’Agence Mondiale Antidopage (AMA), alors qu’il aurait norma­le­ment dû être jugé en avril prochain par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), Tim Henman n’a pas mâché ses mots en esti­mant que cette négo­cia­tion posait beau­coup de ques­tions en termes d’in­té­grité et de transparence.

« It just seems a little bit too conve­nient.«



Tim Henman reacts to Jannik Sinner accep­ting an imme­diate three‐month ban from tennis. pic.twitter.com/W3CqA99Jyd — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 15, 2025

« Tout d’abord, je ne pense pas qu’il ait essayé de tricher à quelque stade que ce soit, je ne le crois pas. Cependant, lorsque j’ai lu cette décla­ra­tion ce (samedi) matin, elle me semble un peu trop commode, pratique. Il est évident qu’a­près avoir remporté l’Open d’Australie, le fait de manquer trois mois du circuit et donc d’être éligible pour Roland Garros, ne pouvait pas mieux tomber pour Sinner, mais je pense toujours que cela laisse un goût assez amer pour le sport. Lorsqu’il s’agit de drogues dans le sport, tout doit être blanc ou noir, c’est binaire, c’est positif ou négatif, vous êtes banni ou vous ne l’êtes pas. Lorsque l’on commence à lire des mots comme « règle­ment » ou « accord », on a l’im­pres­sion qu’il y a eu une négo­cia­tion et je ne pense pas que cela convienne à la cohorte des joueurs et aux fans de ce sport. Du point de vue de Sinner, il sera très dési­reux de purger sa suspen­sion, de tirer un trait sur le sable et de se préparer pour Roland Garros, qui est une grande prio­rité pour lui. Cet accord semble être très pratique pour Sinner mais il devra répondre à beau­coup de ques­tions à propos de cette histoire pour le reste de sa carrière. »