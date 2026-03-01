Ancien 4e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour plusieurs médias, Tim Henman a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères de Tennis365 dans laquelle il est revenu sur l’éli­mi­na­tion de Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic.

Et avec une pointe d’hu­mour, l’ex‐joueur britan­nique a expliqué la manière de jouer et battre le joueur italien.

« Quand on y pense, jouer contre Sinner est très simple. Il suffit de faire des aces au service et des coups gagnants. C’est plus facile à dire qu’à faire, bien sûr, et la raison pour laquelle il y a un écart entre Alcaraz et Sinner est que leur niveau est constam­ment élevé. Ce que nous avons constaté à l’Open d’Australie, c’est la diffé­rence entre Alcaraz et Sinner lors de leurs deux matchs contre Novak Djokovic. Sinner a été le meilleur joueur sur dur ces deux dernières années et même lorsque Djokovic le mettait en diffi­culté, il n’a pas changé son jeu. Il était convaincu de pouvoir gagner et il a échoué. Il a tenté de combattre le feu par le feu et a foncé tête baissée. Au final, cela a fait le jeu de Djokovic. »