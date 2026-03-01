Ancien 4e joueur mondial et désormais consultant pour plusieurs médias, Tim Henman a récemment accordé une interview à nos confrères de Tennis365 dans laquelle il est revenu sur l’élimination de Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic.
Et avec une pointe d’humour, l’ex‐joueur britannique a expliqué la manière de jouer et battre le joueur italien.
« Quand on y pense, jouer contre Sinner est très simple. Il suffit de faire des aces au service et des coups gagnants. C’est plus facile à dire qu’à faire, bien sûr, et la raison pour laquelle il y a un écart entre Alcaraz et Sinner est que leur niveau est constamment élevé. Ce que nous avons constaté à l’Open d’Australie, c’est la différence entre Alcaraz et Sinner lors de leurs deux matchs contre Novak Djokovic. Sinner a été le meilleur joueur sur dur ces deux dernières années et même lorsque Djokovic le mettait en difficulté, il n’a pas changé son jeu. Il était convaincu de pouvoir gagner et il a échoué. Il a tenté de combattre le feu par le feu et a foncé tête baissée. Au final, cela a fait le jeu de Djokovic. »
Publié le dimanche 1 mars 2026 à 18:18