Dans un grand dossier consacré au tennis fran­çais, qui fait la une du célèbre quoti­dien L’Équipe ce jeudi, les jour­na­listes se sont inté­ressés aux résul­tats du tennis trico­lore ainsi qu’à sa relève, en donnant notam­ment la parole à plusieurs spécia­listes pour recueillir leur avis sur la situation.

Parmi eux, Tim Henman a tenu à remettre les pendules à l’heure en souli­gnant que les résul­tats du tennis fran­çais étaient loin d’être aussi mauvais que certains le prétendent. L’ancien joueur britan­nique a notam­ment rappelé que son pays aime­rait bien connaître une réus­site simi­laire à celle de la France depuis de nombreuses années.

« Si le tennis britan­nique avait eu le succès du tennis fran­çais, on danse­rait sur les toits, donc tout est à prendre avec pers­pec­tive et recul » a déclaré Tim Henman.