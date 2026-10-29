Dans un grand dossier consacré au tennis français, qui fait la une du célèbre quotidien L’Équipe ce jeudi, les journalistes se sont intéressés aux résultats du tennis tricolore ainsi qu’à sa relève, en donnant notamment la parole à plusieurs spécialistes pour recueillir leur avis sur la situation.
Parmi eux, Tim Henman a tenu à remettre les pendules à l’heure en soulignant que les résultats du tennis français étaient loin d’être aussi mauvais que certains le prétendent. L’ancien joueur britannique a notamment rappelé que son pays aimerait bien connaître une réussite similaire à celle de la France depuis de nombreuses années.
« Si le tennis britannique avait eu le succès du tennis français, on danserait sur les toits, donc tout est à prendre avec perspective et recul » a déclaré Tim Henman.
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 10:38