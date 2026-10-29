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Tim Henman remet les pendules à l’heure : « Si le tennis britan­nique avait le succès du tennis fran­çais ; on danse­rait sur les toits »

Par
Antoine Trupiano
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Dans un grand dossier consacré au tennis fran­çais, qui fait la une du célèbre quoti­dien L’Équipe ce jeudi, les jour­na­listes se sont inté­ressés aux résul­tats du tennis trico­lore ainsi qu’à sa relève, en donnant notam­ment la parole à plusieurs spécia­listes pour recueillir leur avis sur la situation.

Parmi eux, Tim Henman a tenu à remettre les pendules à l’heure en souli­gnant que les résul­tats du tennis fran­çais étaient loin d’être aussi mauvais que certains le prétendent. L’ancien joueur britan­nique a notam­ment rappelé que son pays aime­rait bien connaître une réus­site simi­laire à celle de la France depuis de nombreuses années.

« Si le tennis britan­nique avait eu le succès du tennis fran­çais, on danse­rait sur les toits, donc tout est à prendre avec pers­pec­tive et recul » a déclaré Tim Henman.

Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 10:38

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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