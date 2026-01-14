AccueilATPTim Henman répond à Mats Wilander : "Je ne pense pas que...
Tim Henman répond à Mats Wilander : « Je ne pense pas que Roger Federer soit forcé­ment la bonne personne pour entraîner Carlos Alcaraz »

« Je pense que Roger Federer serait l’entraîneur idéal pour Carlos Alcaraz », a déclaré Mats Wilander, un mois après la sépa­ra­tion inat­tendue entre l’ac­tuel numéro 1 mondial et Juan Carlos Ferrero. 

Invité à réagir à la prise de posi­tion de son collègue consul­tant sur TNT Sports, l’an­cien 4e joueur mondial, Tim Henman a tenu à tempérer, expli­quant qu’un coach espa­gnol serait peut‐être plus judicieux.

« Je ne pense pas que Federer soit forcé­ment la bonne personne ou qu’il ait envie d’être entraî­neur, mais je pense qu’il y a eu beau­coup de grands joueurs espa­gnols. Je me demande s’il cher­chera à travailler avec un Espagnol, mais il doit faire le bon choix. Il n’a pas besoin de se préci­piter. Il peut évidem­ment voir qui est dispo­nible, car tous les entraî­neurs de tennis voudront travailler avec Carlos Alcaraz. C’est un joueur extrê­me­ment talen­tueux. Mais à court terme, la confé­rence de presse et sa perfor­mance à l’Open d’Australie seront encore plus scru­tées en raison de la déci­sion qu’il a prise. J’ai hâte que ça commence. »

