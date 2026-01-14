« Je pense que Roger Federer serait l’entraîneur idéal pour Carlos Alcaraz », a déclaré Mats Wilander, un mois après la séparation inattendue entre l’actuel numéro 1 mondial et Juan Carlos Ferrero.
Invité à réagir à la prise de position de son collègue consultant sur TNT Sports, l’ancien 4e joueur mondial, Tim Henman a tenu à tempérer, expliquant qu’un coach espagnol serait peut‐être plus judicieux.
« Je ne pense pas que Federer soit forcément la bonne personne ou qu’il ait envie d’être entraîneur, mais je pense qu’il y a eu beaucoup de grands joueurs espagnols. Je me demande s’il cherchera à travailler avec un Espagnol, mais il doit faire le bon choix. Il n’a pas besoin de se précipiter. Il peut évidemment voir qui est disponible, car tous les entraîneurs de tennis voudront travailler avec Carlos Alcaraz. C’est un joueur extrêmement talentueux. Mais à court terme, la conférence de presse et sa performance à l’Open d’Australie seront encore plus scrutées en raison de la décision qu’il a prise. J’ai hâte que ça commence. »
Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 16:06