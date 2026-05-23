Ancien 4e joueur mondial et six fois demi‐finaliste en Grand Chelem, dont quatre fois à Wimbledon, Tim Henman, désor­mais consul­tant pour TNT Sports, a révélé lors d’un petit jeu sur les réseaux sociaux qui était selon lui le fameux GOAT, ou plus grand joueur de tous les temps.

Et de manière très prag­ma­tique, le Britannique a désigné Novak Djokovic en raison d’un palmarès plus étoffé que ses prin­ci­paux concurrents.

« Qui les GOAT ? Novak Djokovic. Tout se résume en fin de compte à une ques­tion de chiffres. C’est lui qui a remporté 24 titres du Grand Chelem et qui vise son 25e ici, à Roland‐Garros ; c’est donc pour moi le plus grand joueur de tennis de tous les temps. »