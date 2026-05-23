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Tim Henman, sans aucune hési­ta­tion « C’est pour moi le meilleur joueur de tennis de tous les temps »

Par
Thomas S
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Ancien 4e joueur mondial et six fois demi‐finaliste en Grand Chelem, dont quatre fois à Wimbledon, Tim Henman, désor­mais consul­tant pour TNT Sports, a révélé lors d’un petit jeu sur les réseaux sociaux qui était selon lui le fameux GOAT, ou plus grand joueur de tous les temps. 

Et de manière très prag­ma­tique, le Britannique a désigné Novak Djokovic en raison d’un palmarès plus étoffé que ses prin­ci­paux concurrents. 

« Qui les GOAT ? Novak Djokovic. Tout se résume en fin de compte à une ques­tion de chiffres. C’est lui qui a remporté 24 titres du Grand Chelem et qui vise son 25e ici, à Roland‐Garros ; c’est donc pour moi le plus grand joueur de tennis de tous les temps. »

Publié le samedi 23 mai 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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