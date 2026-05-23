Ancien 4e joueur mondial et six fois demi‐finaliste en Grand Chelem, dont quatre fois à Wimbledon, Tim Henman, désormais consultant pour TNT Sports, a révélé lors d’un petit jeu sur les réseaux sociaux qui était selon lui le fameux GOAT, ou plus grand joueur de tous les temps.
Et de manière très pragmatique, le Britannique a désigné Novak Djokovic en raison d’un palmarès plus étoffé que ses principaux concurrents.
« Qui les GOAT ? Novak Djokovic. Tout se résume en fin de compte à une question de chiffres. C’est lui qui a remporté 24 titres du Grand Chelem et qui vise son 25e ici, à Roland‐Garros ; c’est donc pour moi le plus grand joueur de tennis de tous les temps. »
Publié le samedi 23 mai 2026 à 16:16