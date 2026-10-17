Alors que certains obser­va­teurs voyaient Alexander Zverev devenir le meilleur joueur de l’histoire à ne jamais avoir remporté de Grand Chelem, Alexander Zverev a gagné Roland‐Garros, l’US Open et va même devenir numéro 1 mondial.

Si l’Allemand n’a pas eu à affronter Carlos Alcaraz et Jannik Sinner pour glaner ses deux premiers titres majeurs, l’ancien numéro 4 mondial et actuel vice‐capitaine de la Team Europe en Laver Cup, Tim Henman, a salué la persé­vé­rance de Zverev au micro de l’ATP.

« Il faut mériter ses points au clas­se­ment, et la façon dont il a joué cette année a été abso­lu­ment phéno­mé­nale. Il ne lui manquait qu’un jeu de service pour atteindre les quatre finales de Grand Chelem. Après avoir travaillé si dur sans parvenir à remporter de Grand Chelem, en gagner deux cette année et atteindre la finale de Wimbledon, c’est abso­lu­ment phéno­ménal. Il y a douze mois, il traver­sait une période diffi­cile. Il ne jouait pas bien, et il n’avait pas brillé lors de la Laver Cup. La trans­for­ma­tion opérée en l’espace de douze mois est phénoménale. »