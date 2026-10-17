Alors que certains observateurs voyaient Alexander Zverev devenir le meilleur joueur de l’histoire à ne jamais avoir remporté de Grand Chelem, Alexander Zverev a gagné Roland‐Garros, l’US Open et va même devenir numéro 1 mondial.
Si l’Allemand n’a pas eu à affronter Carlos Alcaraz et Jannik Sinner pour glaner ses deux premiers titres majeurs, l’ancien numéro 4 mondial et actuel vice‐capitaine de la Team Europe en Laver Cup, Tim Henman, a salué la persévérance de Zverev au micro de l’ATP.
« Il faut mériter ses points au classement, et la façon dont il a joué cette année a été absolument phénoménale. Il ne lui manquait qu’un jeu de service pour atteindre les quatre finales de Grand Chelem. Après avoir travaillé si dur sans parvenir à remporter de Grand Chelem, en gagner deux cette année et atteindre la finale de Wimbledon, c’est absolument phénoménal. Il y a douze mois, il traversait une période difficile. Il ne jouait pas bien, et il n’avait pas brillé lors de la Laver Cup. La transformation opérée en l’espace de douze mois est phénoménale. »
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 11:08