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Tim Henman sur Alexander Zverev : « Après avoir travaillé si dur sans parvenir à remporter de Grand Chelem, en gagner deux cette année et atteindre la finale de Wimbledon, c’est abso­lu­ment phénoménal »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que certains obser­va­teurs voyaient Alexander Zverev devenir le meilleur joueur de l’histoire à ne jamais avoir remporté de Grand Chelem, Alexander Zverev a gagné Roland‐Garros, l’US Open et va même devenir numéro 1 mondial.

Si l’Allemand n’a pas eu à affronter Carlos Alcaraz et Jannik Sinner pour glaner ses deux premiers titres majeurs, l’ancien numéro 4 mondial et actuel vice‐capitaine de la Team Europe en Laver Cup, Tim Henman, a salué la persé­vé­rance de Zverev au micro de l’ATP.

« Il faut mériter ses points au clas­se­ment, et la façon dont il a joué cette année a été abso­lu­ment phéno­mé­nale. Il ne lui manquait qu’un jeu de service pour atteindre les quatre finales de Grand Chelem. Après avoir travaillé si dur sans parvenir à remporter de Grand Chelem, en gagner deux cette année et atteindre la finale de Wimbledon, c’est abso­lu­ment phéno­ménal. Il y a douze mois, il traver­sait une période diffi­cile. Il ne jouait pas bien, et il n’avait pas brillé lors de la Laver Cup. La trans­for­ma­tion opérée en l’espace de douze mois est phénoménale. »

Publié le samedi 17 octobre 2026 à 11:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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