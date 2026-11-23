Impressionnant sur son service pendant tout le Masters de Turin, Alexander Zverev a totalement perdu ses moyens dans ce secteur du jeu contre Carlos Alcaraz en finale.
Et pour l’ancien 4e mondial et consultant pour Sky Sports, Tim Henman, la raison est à trouver du côté de l’Espagnol, qui est tout simplement le meilleur retourneur de la planète en 2026, d’après les chiffres de l’ATP (30,1 % de jeux de retour remportés).
« Je pense que la question que j’aimerais lui poser pour essayer de comprendre, c’est que Zverev, lorsqu’il affronte d’autres joueurs, ne se sent pas vraiment menacé ; il n’est donc pas aussi tendu au service et il place ses balles à la perfection. Mais Alcaraz ne peut pas perturber le service de Zverev physiquement, il peut en revanche le perturber mentalement. Quand on regarde les endroits où Zverev plaçait ses balles aujourd’hui (dimanche), on constate qu’elles étaient loin d’être aussi précises. Lorsqu’il affrontait les autres joueurs, ses balles atterrissaient à moins de 15 centimètres des angles. Aujourd’hui, c’était à environ 60 centimètres. Oui, Alcaraz est un excellent athlète et il possède une technique différente, car il est capable de renvoyer la balle en jeu même dans des situations difficiles, et je pense que cela a amplifié la difficulté pour Zverev. Il ne marquait pas de points faciles, son pourcentage de premier service était bien plus faible. Pourquoi ? Je pense que c’est là tout le défi qu’il y a à affronter Alcaraz. »
Publié le lundi 23 novembre 2026 à 16:17