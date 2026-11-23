Impressionnant sur son service pendant tout le Masters de Turin, Alexander Zverev a tota­le­ment perdu ses moyens dans ce secteur du jeu contre Carlos Alcaraz en finale.

Et pour l’an­cien 4e mondial et consul­tant pour Sky Sports, Tim Henman, la raison est à trouver du côté de l’Espagnol, qui est tout simple­ment le meilleur retour­neur de la planète en 2026, d’après les chiffres de l’ATP (30,1 % de jeux de retour remportés).

« Je pense que la ques­tion que j’aimerais lui poser pour essayer de comprendre, c’est que Zverev, lorsqu’il affronte d’autres joueurs, ne se sent pas vrai­ment menacé ; il n’est donc pas aussi tendu au service et il place ses balles à la perfec­tion. Mais Alcaraz ne peut pas perturber le service de Zverev physi­que­ment, il peut en revanche le perturber menta­le­ment. Quand on regarde les endroits où Zverev plaçait ses balles aujourd’hui (dimanche), on constate qu’elles étaient loin d’être aussi précises. Lorsqu’il affron­tait les autres joueurs, ses balles atter­ris­saient à moins de 15 centi­mètres des angles. Aujourd’hui, c’était à environ 60 centi­mètres. Oui, Alcaraz est un excellent athlète et il possède une tech­nique diffé­rente, car il est capable de renvoyer la balle en jeu même dans des situa­tions diffi­ciles, et je pense que cela a amplifié la diffi­culté pour Zverev. Il ne marquait pas de points faciles, son pour­cen­tage de premier service était bien plus faible. Pourquoi ? Je pense que c’est là tout le défi qu’il y a à affronter Alcaraz. »