Vice‐capitaine de la Team Europe lors de la Laver Cup à San Francisco en septembre dernier, l’an­cien numéro 4 mondial Tim Henman a pu observer de près Carlos Alcaraz. Et il a été tota­le­ment bluffé.

« J’ai passé du temps avec lui lors de la Laver Cup et j’ai été très impres­sionné, non seule­ment par le joueur, mais aussi par la personne. Son atti­tude, son énergie, ses valeurs sur le court et en dehors sont abso­lu­ment excep­tion­nelles. Il a vrai­ment élevé son niveau. Quand on regarde l’évo­lu­tion du jeu d’Alcaraz, c’est abso­lu­ment phéno­ménal », a déclaré le Britannique lors d’une inter­view accordée à Tennis365.