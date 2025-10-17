Vice‐capitaine de la Team Europe lors de la Laver Cup à San Francisco en septembre dernier, l’ancien numéro 4 mondial Tim Henman a pu observer de près Carlos Alcaraz. Et il a été totalement bluffé.
« J’ai passé du temps avec lui lors de la Laver Cup et j’ai été très impressionné, non seulement par le joueur, mais aussi par la personne. Son attitude, son énergie, ses valeurs sur le court et en dehors sont absolument exceptionnelles. Il a vraiment élevé son niveau. Quand on regarde l’évolution du jeu d’Alcaraz, c’est absolument phénoménal », a déclaré le Britannique lors d’une interview accordée à Tennis365.
Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 10:23