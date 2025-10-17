AccueilATPTim Henman sur Carlos Alcaraz : "J'ai passé du temps avec lui...
ATP

Tim Henman sur Carlos Alcaraz : « J’ai passé du temps avec lui récem­ment et je n’ai pas seule­ment été impres­sionné par le joueur, mais aussi par la personne »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

308

Vice‐capitaine de la Team Europe lors de la Laver Cup à San Francisco en septembre dernier, l’an­cien numéro 4 mondial Tim Henman a pu observer de près Carlos Alcaraz. Et il a été tota­le­ment bluffé. 

« J’ai passé du temps avec lui lors de la Laver Cup et j’ai été très impres­sionné, non seule­ment par le joueur, mais aussi par la personne. Son atti­tude, son énergie, ses valeurs sur le court et en dehors sont abso­lu­ment excep­tion­nelles. Il a vrai­ment élevé son niveau. Quand on regarde l’évo­lu­tion du jeu d’Alcaraz, c’est abso­lu­ment phéno­ménal », a déclaré le Britannique lors d’une inter­view accordée à Tennis365.

Publié le vendredi 17 octobre 2025 à 10:23

Article précédent
Fabrice Santoro après la défaite de Djokovic contre Sinner : « La règle est simple désor­mais sur le circuit, qu’il s’agisse d’un Grand Chelem, d’un Masters 1000 ou d’un tournoi exhi­bi­tion, que ça se joue sur dur, sur terre, sur gazon ou en indoor… »
Article suivant
Rune sur le débat lancé par Federer et Zverev : « J’ai discuté avec d’autres joueurs et d’an­ciens joueurs à ce sujet… »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.