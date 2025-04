Au micro de TNT Sport, l’an­cien numéro 4 mondial, Tim Henman, s’est exprimé sur l’en­goue­ment au Royaume‐Uni autour de Jack Draper, vain­queur du Masters 1000 d’Indian Wells et 7e mondial cette semaine.

« J’ai parlé à son frère Ben, qui est l’un de ses agents, et il était tout à fait conscient de l’ex­plo­sion de la popu­la­rité de Jack. Et évidem­ment, avec la retraite d’Andy Murray, Jack a vrai­ment pris la place de numéro un britan­nique chez les hommes. Il est certain qu’à Wimbledon, lors de la tournée sur gazon, les projec­teurs seront braqués sur lui. Mais je pense que Jack a les capa­cités mentales, physiques et tech­niques pour y faire face. Et je pense aussi qu’il est entouré d’une très bonne équipe qui lui appor­tera son soutien. Oui, Jack a encore beau­coup à apprendre. Il vient tout juste d’en­trer dans le top 10, mais je pense qu’il joue un tennis brillant. Je pense qu’il peut encore s’amé­liorer dans de nombreux domaines. »