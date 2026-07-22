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Tim Henman sur l’exemple Arthur Féry : « Si vous figurez parmi les 250 meilleurs joueurs mondiaux, vous êtes un très bon joueur et, un bon jour, vous avez une chance de battre n’importe qui »

Par
Baptiste Mulatier
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L’ancien numéro 4 mondial Tim Henman, consul­tant pour Sky Sports, a expliqué ce que le parcours excep­tionnel d’Arthur Fery à Wimbledon a démontré à propos du circuit ATP. 

« Il a commencé l’année à la 185e place mondiale, s’est qualifié à Melbourne, puis a continué à améliorer son clas­se­ment. Il a ensuite obtenu une wild card à Wimbledon alors qu’il était classé 114e et a remporté cinq matchs pour atteindre les demi‐finales. C’était une perfor­mance incroyable, et je pense que cela montre aussi à quel point la marge est mince entre ces meilleurs joueurs. Si vous figurez parmi les 250 meilleurs joueurs mondiaux, vous êtes un très bon joueur et, un bon jour, vous avez une chance de battre n’importe qui. C’est donc énorme pour lui d’être désor­mais 36e mondial et de pouvoir parti­ciper aux autres tour­nois du Grand Chelem et aux Masters 1 000 ; il a ainsi l’opportunité de vrai­ment plani­fier son calen­drier pour l’avenir. »

Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 12:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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