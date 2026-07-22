L’ancien numéro 4 mondial Tim Henman, consultant pour Sky Sports, a expliqué ce que le parcours exceptionnel d’Arthur Fery à Wimbledon a démontré à propos du circuit ATP.
« Il a commencé l’année à la 185e place mondiale, s’est qualifié à Melbourne, puis a continué à améliorer son classement. Il a ensuite obtenu une wild card à Wimbledon alors qu’il était classé 114e et a remporté cinq matchs pour atteindre les demi‐finales. C’était une performance incroyable, et je pense que cela montre aussi à quel point la marge est mince entre ces meilleurs joueurs. Si vous figurez parmi les 250 meilleurs joueurs mondiaux, vous êtes un très bon joueur et, un bon jour, vous avez une chance de battre n’importe qui. C’est donc énorme pour lui d’être désormais 36e mondial et de pouvoir participer aux autres tournois du Grand Chelem et aux Masters 1 000 ; il a ainsi l’opportunité de vraiment planifier son calendrier pour l’avenir. »
Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 12:59