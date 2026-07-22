L’ancien numéro 4 mondial Tim Henman, consul­tant pour Sky Sports, a expliqué ce que le parcours excep­tionnel d’Arthur Fery à Wimbledon a démontré à propos du circuit ATP.

« Il a commencé l’année à la 185e place mondiale, s’est qualifié à Melbourne, puis a continué à améliorer son clas­se­ment. Il a ensuite obtenu une wild card à Wimbledon alors qu’il était classé 114e et a remporté cinq matchs pour atteindre les demi‐finales. C’était une perfor­mance incroyable, et je pense que cela montre aussi à quel point la marge est mince entre ces meilleurs joueurs. Si vous figurez parmi les 250 meilleurs joueurs mondiaux, vous êtes un très bon joueur et, un bon jour, vous avez une chance de battre n’importe qui. C’est donc énorme pour lui d’être désor­mais 36e mondial et de pouvoir parti­ciper aux autres tour­nois du Grand Chelem et aux Masters 1 000 ; il a ainsi l’opportunité de vrai­ment plani­fier son calen­drier pour l’avenir. »