Tim Henman, ancien 4e mondial et consul­tant pour Sky Sports, a révélé le conseil qu’il a donné à Andy Murray lorsque ce dernier a pris sa retraite de joueur, à l’issue des Jeux Olympiques de Paris l’été dernier.

« Le conseil que j’ai donné à Andy l’été dernier lors­qu’il a mis un terme à sa carrière, c’était de prendre son temps. Il ne l’a mani­fes­te­ment pas écouté. Je ne pense pas non plus qu’il l’ait vu venir. C’était un appel (de Djokovic) un peu inat­tendu. Mais peut‐être que l’op­por­tu­nité de travailler avec l’un des plus grands joueurs du monde était trop belle pour être refusée. »