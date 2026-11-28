Alors que certains l’envoient régulièrement à la retraite, Novak Djokovic a confirmé qu’il repartirait bien au combat en 2027, et peut‐être même jusqu’aux Jeux Olympique de Los Angeles 2028. Il aurait alors 41 ans.
Dans des propos relayés par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Tim Henman, consultant pour Sky Sports, a donné son avis sur la fin de carrière du Serbe.
« Je pense qu’il y a aussi eu un petit point d’interrogation autour de certaines personnes affirmant qu’il nuit à son héritage et qu’il devrait prendre sa retraite, et je ne suis absolument pas d’accord avec cela. Il a gagné le droit de jouer aussi longtemps qu’il le souhaite, et s’il y prend du plaisir, c’est le plus beau métier du monde. Est‐ce que je pense qu’il peut remporter un 25e titre en Grand Chelem ? Non, je ne le pense pas. Je pense que c’est une question de condition physique. Si le tennis consistait à rester planté dans un coin sans bouger et à se contenter de frapper la balle, alors il serait sans aucun doute aussi bon, voire meilleur que n’importe qui. Mais sur le plan physique, avec sept rencontres au meilleur des cinq sets, j’ai simplement l’impression que c’est un peu trop ambitieux à son âge. Profitez‐en tant qu’il est encore là ; à mon avis, c’est le plus grand joueur de tennis masculin de tous les temps. Il ne jouera pas éternellement, alors profitons‐en tant qu’il est encore en compétition. »
Publié le samedi 28 novembre 2026 à 08:45