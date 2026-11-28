Alors que certains l’envoient régu­liè­re­ment à la retraite, Novak Djokovic a confirmé qu’il repar­ti­rait bien au combat en 2027, et peut‐être même jusqu’aux Jeux Olympique de Los Angeles 2028. Il aurait alors 41 ans.

Dans des propos relayés par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Tim Henman, consul­tant pour Sky Sports, a donné son avis sur la fin de carrière du Serbe.

« Je pense qu’il y a aussi eu un petit point d’interrogation autour de certaines personnes affir­mant qu’il nuit à son héri­tage et qu’il devrait prendre sa retraite, et je ne suis abso­lu­ment pas d’accord avec cela. Il a gagné le droit de jouer aussi long­temps qu’il le souhaite, et s’il y prend du plaisir, c’est le plus beau métier du monde. Est‐ce que je pense qu’il peut remporter un 25e titre en Grand Chelem ? Non, je ne le pense pas. Je pense que c’est une ques­tion de condi­tion physique. Si le tennis consis­tait à rester planté dans un coin sans bouger et à se contenter de frapper la balle, alors il serait sans aucun doute aussi bon, voire meilleur que n’importe qui. Mais sur le plan physique, avec sept rencontres au meilleur des cinq sets, j’ai simple­ment l’impression que c’est un peu trop ambi­tieux à son âge. Profitez‐en tant qu’il est encore là ; à mon avis, c’est le plus grand joueur de tennis masculin de tous les temps. Il ne jouera pas éter­nel­le­ment, alors profitons‐en tant qu’il est encore en compétition. »