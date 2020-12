Dans une longue interview accordée à Tennis.com, l’ancien 4e joueur mondial, Tim Henman, a été interrogé sur le joueur à suivre en 2021. Et comme beaucoup d’observateurs, il mise sur le jeune prodige italien Jannik Sinner.

« J’ai été bluffé par ses progrès. Sa performance contre Nadal à Roland Garros était très, très impressionnante. Si Sinner avait eu ce premier set à son actif, cela aurait pu être une longue soirée pour Nadal. Je regarde son jeu et je vois beaucoup de marge de progression. Et je pense que c’est ce qui le rend si excitant. Parce que c’est déjà un très, très bon joueur. Mais je pense que son service peut s’améliorer. Il peut devenir physiquement plus fort, ce qui facilitera son mouvement. Il va acquérir de l’expérience avec le temps. On s’attend à une grande, grande année 2021 pour Sinner », a déclaré l’Anglais.