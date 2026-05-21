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Tim Henman très clair sur les chances de Novak Djokovic à Roland‐Garros : « Je trouve diffi­cile à croire qu’il puisse remporter sept matchs au meilleur des cinq sets sur terre battue »

Par
Thomas S
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Si tous les spécia­listes et obser­va­teurs s’ac­cordent pour dési­gner Jannik Sinner comme le grand favori de l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros qui débute ce dimanche 24 mai, les avis sont en revanche beau­coup plus partagés sur Novak Djokovic. 

Le Serbe, qui n’a joué qu’un seul match offi­ciel depuis le 12 mars dernier (défaite d’en­trée sur le Masters 1000 de Rome), n’ar­rive clai­re­ment pas dans les meilleures dispo­si­tions, d’au­tant qu’il aura 39 ans dans quelques heures (22 mai). 

Interrogé sur les chances de l’homme aux 24 Grands Chelems sur la terre battue pari­sienne, Tim Henman, ex‐4e mondial, s’est montré très sceptique. 

« Je ne le vois pas faire la même chose terre battue que ce qu’il a fait à l’Open d’Australie. Je pense que Djokovic a sans aucun doute une chance à Wimbledon, car les exigences physiques sur gazon sont moindres que sur terre battue. Donc, pour moi, vu l’âge de Djokovic, je trouve diffi­cile à croire qu’il puisse remporter sept matchs en cinq sets sur terre battue à Roland‐Garros. En revanche, sur gazon, compte tenu de son palmarès et du fait qu’il y a moins de joueurs à l’aise sur cette surface, je lui donne­rais sans hésiter une chance à Wimbledon. »

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 13:23

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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