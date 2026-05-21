Si tous les spécialistes et observateurs s’accordent pour désigner Jannik Sinner comme le grand favori de l’édition 2026 de Roland‐Garros qui débute ce dimanche 24 mai, les avis sont en revanche beaucoup plus partagés sur Novak Djokovic.
Le Serbe, qui n’a joué qu’un seul match officiel depuis le 12 mars dernier (défaite d’entrée sur le Masters 1000 de Rome), n’arrive clairement pas dans les meilleures dispositions, d’autant qu’il aura 39 ans dans quelques heures (22 mai).
Interrogé sur les chances de l’homme aux 24 Grands Chelems sur la terre battue parisienne, Tim Henman, ex‐4e mondial, s’est montré très sceptique.
« Je ne le vois pas faire la même chose terre battue que ce qu’il a fait à l’Open d’Australie. Je pense que Djokovic a sans aucun doute une chance à Wimbledon, car les exigences physiques sur gazon sont moindres que sur terre battue. Donc, pour moi, vu l’âge de Djokovic, je trouve difficile à croire qu’il puisse remporter sept matchs en cinq sets sur terre battue à Roland‐Garros. En revanche, sur gazon, compte tenu de son palmarès et du fait qu’il y a moins de joueurs à l’aise sur cette surface, je lui donnerais sans hésiter une chance à Wimbledon. »
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 13:23