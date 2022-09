Les hommages conti­nuent de pleu­voir pour Roger Federer, désor­mais dans le rang des retraités.

Au micro d’Eurosport, Tim Henman a décrit le maestro suisse en trois mots. L’ancien numéro 3 mondial résume bien ce que repré­sente l’homme aux 20 titres du Grand Chelem.

« Brillant : pour son jeu. Gracieux, dans son jeu et son compor­te­ment, car il a donné l’im­pres­sion que tout était facile. Héritage, parce qu’il a toujours compris sa respon­sa­bi­lité autour de ce qu’il est et de ce qu’il repré­sente pour ses amis, sa famille, le sport et ses fans dans le monde entier », a déclaré le numéro 3 mondial, vain­queur de 6 de ses 13 confron­ta­tions contre Federer.