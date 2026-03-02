Invité à revenir sur la dernière édition de l’Open d’Australie où Carlos Alcaraz s’est imposé après une victoire en finale contre Novak Djokovic, Tim Henman a tenu à mettre en lumière la diffé­rence d’adap­ta­tion tactique entre le numéro 1 mondial et son grand rival, Jannik Sinner, qui a subi la loi du Serbe en demi‐finales.

« Il a tenté de combattre le feu par le feu et a foncé tête baissée. Au final, cela a fait le jeu de Djokovic. Ensuite, vous regardez la finale contre Alcaraz et quand Djokovic remporte le premier set 6–2, vous pensez que c’est peut‐être possible et qu’un 25e titre du Grand Chelem est en route pour Djokovic, mais Alcaraz avait la variété dans son jeu pour changer de tactique et il a renversé la situa­tion. Il a commencé à frapper la balle plus haut, a utilisé son revers slicé et a trouvé le moyen de gagner », a déclaré l’an­cien 4e mondial chez nos confrères de Tennis365.