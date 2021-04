Faut‐il donner un réel crédit aux amis proches qui vous expliquent que vous avez d’énormes qualités ? C’est la ques­tion que l’on peut se poser suite aux décla­ra­tions récents lors d’un chat vidéo de l’ex‐joueur serbe Janko Tipsarevic qui est extrê­me­ment proche de Novak Djokovic.

Car Janko comme Troïcki fait partie de cette géné­ra­tion qui a conquis la Coupe Davis en 2010 face à la France à Belgrade. Depuis, cette équipe est une vraie famille.

Alors quand Janko déclare que : « Novak est certai­ne­ment la personne la moins maté­ria­liste que je connaisse. Un gars avec un grand cœur qui essaie toujours d’aider tout le monde, en parti­cu­lier la Serbie et ses coéqui­piers. Son humi­lité en dehors du terrain est toujours la même que depuis ses débuts et cela n’a pas change malgré son palmarès et la place qu’il a acquis au niveau de sa renommée inter­na­tio­nale », on peut soit parler de « spon­so­ring », soit croire le Serbe qui a toujours été un joueur atypique et sincère. C’est cette option qui nous semble à Welovetennis la plus logique.

