Retraité des courts depuis la dernière phase finale de la Coupe Davis, Janko Tipsarevic reste un observateur avisé du circuit. Le Serbe a été interrogé par SportKlub sur la situation actuelle. L’ancien huitième mondial a fait part de ses doutes concernant l’US Open et sur la volonté que les joueurs auront pour disputer la tournée asiatique : « Il n’est pas exclu de rejouer au tennis cette année, mais il y a une grande inconnue concernant l’US Open. Je pense que les Etats-Unis peuvent être le pays le plus touché par le virus et il sera très difficile de calmer la situation avant le mois d’août lorsque l’US Open devra débuter. C’est un risque énorme. Et je ne pense pas que l’US Open prendra ce risque si la situation n’est pas totalement calmée. Cela pourrait arriver en septembre pour la tournée asiatique mais la question est de savoir si les joueurs voudront aller en Chine. Cela dépendra de l’autorisation de l’ATP et de l’ITF. »