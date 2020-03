Peu de temps après la suspension du Masters 1000 d’Indian Wells, Novak Djokovic a été la cible de critiques de certains joueurs, dont Taro Daniel, pour avoir quitté les Etats-Unis alors même que Miami n’avait pas été suspendu.

Dans son entretien pour SportKlub, Janko Tipsarevic prend la défense de son compatriote et se montre très dur envers les personnes qui ont tenu de telles accusations : « C’est totalement stupide et idiot de ces joueurs. La décision de Novak n’avait rien à voir avec le conseil de l’ATP. Il était clair que le tournoi allait être suspendu et même s’il ne l’avait pas été, la décision de revenir était ferme. Nous avions pris le dernier vol vers l’Europe, tout a été très rapide. Beaucoup d’informations contradictoires circulaient et il est ridicule de penser que Novak a gardé des informations et n’a pas été honnête avec les autres joueurs. Il représente tous les joueurs au conseil et il le fait avec engagement et générosité.«