Janko Tipsarevic qui s’occupe de son académie en Serbie reste un vrai observateur du tennis mondial. Nos confrères de Sportklub, le site de référence en Sevbie sont donc allé l’interviewer pour passer en revue tous les sujets chauds de 2020.

Janko ne manie pas la langue de bois.

Sur la relève derrière du Big 3, il a une analyse très précise de la situation et semble séduit par un profil en particulier : « Je ne mets pas Thiem car j’estime qu’à 27 ans, l’on ne peut le mettre dans la case relève. Il reste qu’il y a beaucoup de jeunes joueurs avec beaucoup de potentiel. Je pense notamment à Andrey Rublev d’autant qu’il une vraie marge de progression devant lui. Daniil Medvedev est aussi un joueur incroyable et je sais que tôt ou tard il gagnera un Grand Chelem. Il faut juste qu’il puisse s’améliorer notamment sur terre battue, et être encore un peu plus constant »