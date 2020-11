La rumeur circule depuis un bout de temps mais elle devient de plus en plus persistante avec le Covid-19. Dernièrement, un site roumain a expliqué que Ion Tiriac aurait pris contact avec le maire de Berlin pour changer de lieu pour « son » Master 1000. Son contrat avec la « Caga Magica » expire en 2021 et il n’a pas été renouvelé pour le moment. L’expertise de Ion Tiriac n’est plus à démontrer. S’il pense que Berlin est une bonne destination et qu’il sent qu’il est appuyé dans cette démarche, il ne va pas hésiter longtemps.