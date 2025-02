On ne le répé­tera jamais assez mais Carlos Alcaraz est vrai­ment un joueur spécial, à part.

Titré pour la première fois de sa carrière dans des condi­tions indoor après sa victoire ce dimanche face à Alex De Minaur en finale de l’ATP 500 de Rotterdam, le prodige espa­gnol est devenu le plus jeune joueur de l’his­toire à remporter au moins un titre sur toutes les surfaces du circuit professionnel.

Carlos Alcaraz becomes the youn­gest man in history to win a title on every surface 🐐 pic.twitter.com/RqKXEO3BkJ