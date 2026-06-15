Ben Shelton ne s’est pas facilité la tâche pour décrocher le sixième titre de sa carrière, ce dimanche, sur l’ATP 250 de Stuttgart, après une victoire contre son compatriote et collègue du Top 10, Taylor Fritz.
Vainqueur en trois sets de ses quatre matchs disputés sur le gazon allemand, l’Américain, qui sera opposé à Nick Kyrgios au premier tour de l’ATP 500 de Halle ce mardi, a fait passer un message au reste du circuit concernant ses chances à Wimbledon (du 28 juin au 12 juillet).
Battu par Jannik Sinner lors des deux dernières éditions, en huitièmes et en quarts de finale, l’actuel 5e joueur mondial s’avance comme l’un des principaux concurrents au titre derrière le numéro 1 mondial et, peut‐être, Novak Djokovic.
« Cela compte beaucoup pour moi », a déclaré Shelton après sa victoire ce dimanche. « Ça a été une semaine difficile, pas facile à surmonter. Je suis assez épuisé, mais le fait d’avoir joué comme je l’ai fait face à des adversaires de haut niveau, dans des matchs très serrés, et d’avoir remporté aujourd’hui une victoire contre l’un des meilleurs joueurs sur gazon au monde, c’est un véritable coup de pouce pour ma confiance. Je suis tout simplement heureux d’avoir décroché mon premier titre ici, à Stuttgart. Beaucoup de stress. Je ne me suis pas facilité la tâche, mais tous les joueurs que j’ai affrontés ont très bien joué et m’ont donné du fil à retordre. Taylor a été complètement intouchable pendant une partie du match aujourd’hui. Je dois donc rendre hommage à tous les joueurs que j’ai affrontés. Mais pour moi, faire preuve de ténacité et surmonter ces matchs difficiles, jour après jour, c’est la première étape pour atteindre mes objectifs et trouver le rythme que je souhaite avoir pour cette saison sur gazon. »
Publié le lundi 15 juin 2026 à 14:14