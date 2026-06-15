Ben Shelton ne s’est pas faci­lité la tâche pour décro­cher le sixième titre de sa carrière, ce dimanche, sur l’ATP 250 de Stuttgart, après une victoire contre son compa­triote et collègue du Top 10, Taylor Fritz.

Vainqueur en trois sets de ses quatre matchs disputés sur le gazon alle­mand, l’Américain, qui sera opposé à Nick Kyrgios au premier tour de l’ATP 500 de Halle ce mardi, a fait passer un message au reste du circuit concer­nant ses chances à Wimbledon (du 28 juin au 12 juillet).

Battu par Jannik Sinner lors des deux dernières éditions, en huitièmes et en quarts de finale, l’ac­tuel 5e joueur mondial s’avance comme l’un des prin­ci­paux concur­rents au titre derrière le numéro 1 mondial et, peut‐être, Novak Djokovic.

« Cela compte beau­coup pour moi », a déclaré Shelton après sa victoire ce dimanche. « Ça a été une semaine diffi­cile, pas facile à surmonter. Je suis assez épuisé, mais le fait d’avoir joué comme je l’ai fait face à des adver­saires de haut niveau, dans des matchs très serrés, et d’avoir remporté aujourd’hui une victoire contre l’un des meilleurs joueurs sur gazon au monde, c’est un véri­table coup de pouce pour ma confiance. Je suis tout simple­ment heureux d’avoir décroché mon premier titre ici, à Stuttgart. Beaucoup de stress. Je ne me suis pas faci­lité la tâche, mais tous les joueurs que j’ai affrontés ont très bien joué et m’ont donné du fil à retordre. Taylor a été complè­te­ment intou­chable pendant une partie du match aujourd’hui. Je dois donc rendre hommage à tous les joueurs que j’ai affrontés. Mais pour moi, faire preuve de téna­cité et surmonter ces matchs diffi­ciles, jour après jour, c’est la première étape pour atteindre mes objec­tifs et trouver le rythme que je souhaite avoir pour cette saison sur gazon. »