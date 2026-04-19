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Titré sur l’ATP 500 de Munich, Ben Shelton met fin à une incroyable disette du tennis améri­cain sur terre battue

Par
Thomas S
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Qui a dit que les Américains n’ai­maient pas la terre battue ?

Ben Shelton a en tout cas bien l’in­ten­tion de mettre fin à cette répu­ta­tion alors qu’il vient de remporter l’ATP 500 de Munich (son deuxième tournoi sur terre battue depuis Houston en 2024) après une victoire auto­ri­taire contre Flavio Cobolli (6−2, 7–5).

Avec ce titre, le cinquième de sa carrière, l’ac­tuel 6e joueur mondial a brisé une malé­dic­tion qui durait depuis 24 ans. Il est en effet devenu le premier joueur améri­cain à décro­cher un titre sur terre battue, autre qu’un 250, depuis Andre Agassi en 2002. 

Interrogé sur le court après son sacre, Ben a en plus fait une petite décla­ra­tion d’amour à cette surface si décriée de l’autre côté de l’Atlantique. 

« J’ai de grandes ambi­tions sur terre battue, une surface sur laquelle je souhaite m’amé­liorer d’année en année, et qui devient peu à peu l’une de mes surfaces préférées. »

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 16:59

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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