Qui a dit que les Américains n’ai­maient pas la terre battue ?

Ben Shelton a en tout cas bien l’in­ten­tion de mettre fin à cette répu­ta­tion alors qu’il vient de remporter l’ATP 500 de Munich (son deuxième tournoi sur terre battue depuis Houston en 2024) après une victoire auto­ri­taire contre Flavio Cobolli (6−2, 7–5).

Avec ce titre, le cinquième de sa carrière, l’ac­tuel 6e joueur mondial a brisé une malé­dic­tion qui durait depuis 24 ans. Il est en effet devenu le premier joueur améri­cain à décro­cher un titre sur terre battue, autre qu’un 250, depuis Andre Agassi en 2002.

Interrogé sur le court après son sacre, Ben a en plus fait une petite décla­ra­tion d’amour à cette surface si décriée de l’autre côté de l’Atlantique.

Shelton : « I have big ambi­tions for the clay courts, a surface that I want to get better and better on each year, and it’s slowly beco­ming one of my favo­rite surfaces to play on.«



Defeats Cobolli, biggest title for American men on clay in 24 years ! pic.twitter.com/Htrb0Lcy2M — Chris Oddo (@TheFanChild) April 19, 2026

« J’ai de grandes ambi­tions sur terre battue, une surface sur laquelle je souhaite m’amé­liorer d’année en année, et qui devient peu à peu l’une de mes surfaces préférées. »