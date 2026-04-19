Qui a dit que les Américains n’aimaient pas la terre battue ?
Ben Shelton a en tout cas bien l’intention de mettre fin à cette réputation alors qu’il vient de remporter l’ATP 500 de Munich (son deuxième tournoi sur terre battue depuis Houston en 2024) après une victoire autoritaire contre Flavio Cobolli (6−2, 7–5).
Avec ce titre, le cinquième de sa carrière, l’actuel 6e joueur mondial a brisé une malédiction qui durait depuis 24 ans. Il est en effet devenu le premier joueur américain à décrocher un titre sur terre battue, autre qu’un 250, depuis Andre Agassi en 2002.
Interrogé sur le court après son sacre, Ben a en plus fait une petite déclaration d’amour à cette surface si décriée de l’autre côté de l’Atlantique.
Shelton : « I have big ambitions for the clay courts, a surface that I want to get better and better on each year, and it’s slowly becoming one of my favorite surfaces to play on.«— Chris Oddo (@TheFanChild) April 19, 2026
Defeats Cobolli, biggest title for American men on clay in 24 years ! pic.twitter.com/Htrb0Lcy2M
« J’ai de grandes ambitions sur terre battue, une surface sur laquelle je souhaite m’améliorer d’année en année, et qui devient peu à peu l’une de mes surfaces préférées. »
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 16:59