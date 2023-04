Lors d’une inter­view accordée à Clay Tennis, Todd Martin, ancien numéro 4 mondial, fina­liste de l’Open d’Australie 1994 et de l’US Open 1999, s’est d’abord mouillé à propos de la course aux Grands Chelems entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, avant de s’ex­primer sur le phéno­mène Carlos Alcaraz.

« Si quel­qu’un me trans­por­tait en 2035 et que je voyais qu’il a gagné 10 tour­nois du Grand Chelem, je ne serais pas surpris. Mais en même temps, il est encore très jeune. Sera‐t‐il le meilleur de cette géné­ra­tion ? Il y a beau­coup de choses à faire pour que ce soit le cas dans 12 ans. Il a Juan Carlos (Ferrero) pour le guider. La gran­deur prend beau­coup de temps et n’est pas seule­ment une ques­tion de talent, d’énergie et de compé­tences. C’est une ques­tion de persé­vé­rance. Suis‐je prêt à me lever tous les jours et à penser à cette seule chose ? C’est ce que Rafa Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic ont si bien fait au fil des ans. C’est aussi ce que Jim Courier, Andre Agassi et Pete Sampras ont réussi à faire. »