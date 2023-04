Ancien 4ème mondial, fina­liste en Australie et à l’US Open, Todd Martin avait un style bien à lui et surtout un service très perfor­mant. Il a aussi été membre du team de Novak de 2009 à 2010. Clay Tennis est allé à sa rencontre derniè­re­ment et Tood a répondu avec préci­sion à des ques­tions perti­nentes comme cela est souvent le cas avec Clay Tennis.

Sur le sujet toujours épineux du nombre de tour­nois du Grand Chelem, Todd s’est mouillé avec un vrai pronostic.

« Ce sont des chiffres incroyables. 20, 22… Le big3 a fait telle­ment de choses. Je pense que Novak conti­nuera à exceller dans le tennis plus long­temps que Rafa, en raison de l’état de son corps et de sa façon de se déplacer. Il est très léger et il est plus jeune. Rafa se déplace d’une manière lourde, en portant beau­coup de poids avec lui, avec beau­coup plus de force. Novak ne porte pas beau­coup de poids physi­que­ment. Il est plus doux avec lui‐même, donc je ne pense pas qu’il y ait un élément qui ne lui permette pas de conti­nuer plus loin, s’il reste concentré. Il pour­rait finir avec 27 points et Rafa avec 26″