L’ancien joueur austra­lien, Todd Woodbridge, désor­mais consul­tant pour les médias austra­liens et seule­ment âgé de 51 ans, a été victime d’une crise cardiaque sans gravité jeudi dernier alors qu’il faisait du sport chez lui.

Ancien 19e joueur mondial et véri­table légende du double austra­lien (lauréat de 22 tour­nois du Grand Chelem dont six en double mixte), le natif de Sydney, suite à cette légère attaque cardiaque, a tenu à expli­quer les circons­tances de l’in­ci­dent afin d’adresser un message de vigi­lance à la popu­la­tion austra­lienne et mondiale.

« J’ai fait un peu d’échauf­fe­ment, j’ai commencé à faire des poids, et j’ai eu une sensa­tion, comme si on m’avait enfoncé un doigt au milieu de la poitrine. J’ai essayé de le secouer, comme on le fait parfois, en pensant que c’est dû à l’en­traî­ne­ment, mais ça ne partait pas. Ça a commencé à se répandre sur ma poitrine. Ce n’était pas une douleur, c’était comme une lourde pres­sion. J’étais essoufflé, j’avais des sueurs froides, j’avais des nausées qui me faisaient pâlir. Me femme allait appeler une ambu­lance, mais au lieu de cela, nous sommes allés direc­te­ment à notre hôpital local », a expliqué le médaillé d’or en double aux JO d’Atlanta en 1996 avant d’uti­liser sa voix pour un message de prévention.

« Le message est de ne pas remettre à plus tard ce que vous avez dit que vous feriez. Un jour devient une semaine, qui devient un mois, puis six mois et avant que vous ne vous en rendiez compte, une année s’est écoulée et vous n’avez pas fait ce que vous deviez faire pour votre santé. La chose la plus impor­tante à retenir est que vous devez le faire non seule­ment pour vous‐même, mais aussi pour votre famille et vos amis. Ce sont eux qui le pren­dront mal si quelque chose se produit », a lancé Todd Woodbridge dans des propos rapportés par Wide World of Sports.