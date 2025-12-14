AccueilATPTodd Woodbridge sur Djokovic, battu cinq fois de suite par Sinner :...
ATP

Todd Woodbridge sur Djokovic, battu cinq fois de suite par Sinner : « On peut l’aimer ou ne pas l’aimer, mais ce que j’aime chez lui, c’est la source de son énergie, de sa motivation »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

23

L’ancien numéro 1 mondial en double Todd Woodbridge, dont les propos relayés par Tennis365, voit un Novak Djokovic revan­chard en 2026 notam­ment face à Jannik Sinner, qui l’a battu lors de leur cinq derniers duels. 

« On peut aimer ou ne pas aimer Novak, mais ce que j’aime chez lui, c’est la source de son énergie, de sa moti­va­tion. Et il la puise dans ces riva­lités, dans ces moments, ne voulant pas laisser aux autres ce qu’il consi­dère comme sien. Je pense donc que cela va être amusant de les regarder Djokovic en 2026 avec Sinner. Même à petite échelle, il veut renverser la tendance face à Sinner. Vous pouvez en être sûr. »

Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 12:28

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.