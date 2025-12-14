L’ancien numéro 1 mondial en double Todd Woodbridge, dont les propos relayés par Tennis365, voit un Novak Djokovic revan­chard en 2026 notam­ment face à Jannik Sinner, qui l’a battu lors de leur cinq derniers duels.

« On peut aimer ou ne pas aimer Novak, mais ce que j’aime chez lui, c’est la source de son énergie, de sa moti­va­tion. Et il la puise dans ces riva­lités, dans ces moments, ne voulant pas laisser aux autres ce qu’il consi­dère comme sien. Je pense donc que cela va être amusant de les regarder Djokovic en 2026 avec Sinner. Même à petite échelle, il veut renverser la tendance face à Sinner. Vous pouvez en être sûr. »