L’ancien numéro 1 mondial en double Todd Woodbridge, dont les propos relayés par Tennis365, voit un Novak Djokovic revanchard en 2026 notamment face à Jannik Sinner, qui l’a battu lors de leur cinq derniers duels.
« On peut aimer ou ne pas aimer Novak, mais ce que j’aime chez lui, c’est la source de son énergie, de sa motivation. Et il la puise dans ces rivalités, dans ces moments, ne voulant pas laisser aux autres ce qu’il considère comme sien. Je pense donc que cela va être amusant de les regarder Djokovic en 2026 avec Sinner. Même à petite échelle, il veut renverser la tendance face à Sinner. Vous pouvez en être sûr. »
Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 12:28