Alors que Novak Djokovic sera selon toute vrai­sem­blance auto­risé à jouer sur l’édi­tion 2023 de l’Open d’Australie après avoir été expulsé du terri­toire en 2022 car non‐vacciné contre le Covid, Todd Woodbridge, légende du double austra­lien et consul­tant pour diffé­rents médias, s’est réjoui de cette décision.

« C’est le meilleur scénario possible. Ce qui se passe à l’Open d’Australie en termes de prépa­ra­tion, de prix, de répu­ta­tion dans le monde, nous voulons que les meilleurs joueurs soient auto­risés à venir ici et à jouer. Et compte tenu du fait que Novak l’a remporté neuf fois, il s’y rend main­te­nant en tant que grand favori après avoir été interdit de jouer cette année. »