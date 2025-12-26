Ancien 19e joueur mondial en simple et numéro 1 en double, Todd Woodbridge était l’in­vité du dernier podcast de l’Open d’Australie où il s’est exprimé sur la sépa­ra­tion inat­tendue entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.

Et l’Australien ne semble pas très confiant pour la saison à venir du numéro 1 mondial.

Will the change in Alcaraz’s coaching staff mean Sinner moves a step closer to that #AusOpen three‐peat ?



« Je pense que cela va être très diffi­cile pour Carlos de remporter un tournoi majeur l’année prochaine – nous savons qu’il en est capable – mais ce chan­ge­ment à ce stade de sa carrière me semble ahuris­sant. Nous parlons ici de l’un des plus grands duos d’en­traî­neurs que notre sport ait connus. D’après les infor­ma­tions dispo­nibles, il semble­rait que la raison de cette rupture ne soit pas à cause de leur rela­tion deux, mais à cause de négo­cia­tions. Et s’il s’agit d’une ques­tion d’argent ou de calen­drier, il faut régler cela, se mettre d’ac­cord et pour­suivre cette incroyable carrière. »