Ancien 19e joueur mondial en simple et numéro 1 en double, Todd Woodbridge était l’invité du dernier podcast de l’Open d’Australie où il s’est exprimé sur la séparation inattendue entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero.
Et l’Australien ne semble pas très confiant pour la saison à venir du numéro 1 mondial.
« Je pense que cela va être très difficile pour Carlos de remporter un tournoi majeur l’année prochaine – nous savons qu’il en est capable – mais ce changement à ce stade de sa carrière me semble ahurissant. Nous parlons ici de l’un des plus grands duos d’entraîneurs que notre sport ait connus. D’après les informations disponibles, il semblerait que la raison de cette rupture ne soit pas à cause de leur relation deux, mais à cause de négociations. Et s’il s’agit d’une question d’argent ou de calendrier, il faut régler cela, se mettre d’accord et poursuivre cette incroyable carrière. »
Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 18:57