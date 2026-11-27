Capitaine de l’équipe de République Tchèque de Coupe Davis, opposée ce vendredi à l’Italie en demi‐finales de la Coupe Davis, Tomas Berdych a récem­ment accordé une inter­view au média espa­gnol, ABC, dans laquelle il a été invité à comparer Carlos Alcaraz à des joueurs de sa génération.

Et sans surprise, l’an­cien 4e joueur mondial n’a cité que des légendes du jeu. Extraits.

Est‐ce qu’il vous rappelle quelqu’un de votre géné­ra­tion ?

Je dirais que, dans le cas de Carlos, c’est plutôt un mélange ; peut‐être une combi­naison de plusieurs joueurs, proba­ble­ment ; je ne cite­rais pas un seul nom. Je pense que c’est un mélange de plusieurs d’entre eux.

Comme qui, par exemple ?

On peut appré­cier de nombreux aspects posi­tifs chez plusieurs d’entre eux ; par exemple, on retrouve des traits d’Andy Murray, mais aussi un peu de la créa­ti­vité sur le court de Roger Federer, ainsi que l’esprit combatif de Rafa Nadal. Bref, il y a plusieurs éléments que l’on peut iden­ti­fier chez les grandes stars du passé, et c’est intéressant.