Capitaine de l’équipe de République Tchèque de Coupe Davis, opposée ce vendredi à l’Italie en demi‐finales de la Coupe Davis, Tomas Berdych a récemment accordé une interview au média espagnol, ABC, dans laquelle il a été invité à comparer Carlos Alcaraz à des joueurs de sa génération.
Et sans surprise, l’ancien 4e joueur mondial n’a cité que des légendes du jeu. Extraits.
Est‐ce qu’il vous rappelle quelqu’un de votre génération ?
Je dirais que, dans le cas de Carlos, c’est plutôt un mélange ; peut‐être une combinaison de plusieurs joueurs, probablement ; je ne citerais pas un seul nom. Je pense que c’est un mélange de plusieurs d’entre eux.
Comme qui, par exemple ?
On peut apprécier de nombreux aspects positifs chez plusieurs d’entre eux ; par exemple, on retrouve des traits d’Andy Murray, mais aussi un peu de la créativité sur le court de Roger Federer, ainsi que l’esprit combatif de Rafa Nadal. Bref, il y a plusieurs éléments que l’on peut identifier chez les grandes stars du passé, et c’est intéressant.
Publié le vendredi 27 novembre 2026 à 13:44