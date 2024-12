Lors de son inter­view accordée à Tennis Majors, dans laquelle il a donné son avis sur l’association entre deux joueurs qu’il a très bien connus, Novak Djokovic et Andy Murray, Tomas Berdych a égale­ment évoqué le regret de ne jamais avoir remporté de Grand Chelem.

Est‐il l’un des meilleurs joueurs de l’his­toire à ne pas avoir gagné de titre majeur ? L’ancien numéro 4 mondial, retraité depuis 2019, désor­mais conseiller de Jiri Lehecka et nouveau capi­taine de l’équipe tchèque de Coupe Davis, a répondu à la question.

« Je le prends comme un compli­ment, honnê­te­ment. Comme je l’ai dit, vous savez, je suis un gars très réaliste, et si vous regardez les joueurs avec lesquels j’ai riva­lisé, alors c’est comme ça. Je sais que j’ai fait le maximum que je pouvais. Et malheu­reu­se­ment, je me suis retrouvé avec zéro Grand Chelem, mais ça va, je suis en paix avec moi‐même. Et c’est la chose la plus impor­tante au final, en fait. Je l’ac­cepte. Aurais‐je pu faire certaines choses diffé­rem­ment ? Probablement oui, mais je ne sais pas quoi (il rit). Cela n’est pas arrivé. Mais si vous me deman­diez si je pouvais échanger deux ou trois ans dans le top 10 contre un titre du Grand Chelem, je répon­deais proba­ble­ment oui. Mais encore une fois, c’est une ques­tion de « et si », et je n’aime pas ça, donc non, ça me va. C’est bien. »