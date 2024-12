Après avoir fait un constat sans appel sur le jeu au sein du circuit ATP comparé à l’époque où il jouait, Tomas Berdych, inter­rogé par nos confrères de Tennis Majors, a égale­ment évoqué la retraite inéluc­table du Big 3.

« Bien sûr, c’est triste de voir les gars devoir arrêter leur carrière, mais on sait que ça va arriver, et il est impos­sible pour eux de jouer éter­nel­le­ment. Mais quand on regarde leurs exploits, je comprends parfai­te­ment pour­quoi ils ont vrai­ment essayé de faire le maximum, car on ne sait jamais ce qui peut arriver : peut‐être que Roger (Federer) ajou­te­rait un Grand Chelem de plus, ou Rafa (Nadal) en ajou­te­rait un de plus, et ce serait de l’his­toire ancienne, et c’est pour­quoi je pense que Novak (Djokovic) joue encore. S’il se sent bien et qu’il parvient à en gagner un autre, c’est la plus grande chose qui puisse arriver. Et quand tu as tout donné pendant les 20, 25 dernières années, pour­quoi arrêter alors que tu te sens toujours compé­titif ? Je ne me sentais tout simple­ment pas assez compé­titif. Bien sûr, pas pour gagner le Grand Chelem, car je n’étais déjà pas capable de le faire quand j’étais au sommet. Mais chaque joueur a son propre niveau, et chacun sait ce qu’il est capable d’ac­com­plir. Je pense donc que c’est vrai­ment bien qu’ils aient pu prolonger leur carrière comme ça. »