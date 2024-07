Tomas Martin Etcheverry n’est pas prêt d’ou­blier ce temps passé au sein de l’un des centres d’en­traî­ne­ment de Rafael Nadal à Sani, en Grèce.

Invité par le maître des lieux après sa défaite au deuxième tour de Wimbledon, l’ac­tuel 32e joueur mondial s’est entraîné pendant plusieurs jours avec le roi de la terre battue et a livré ses impres­sions chez nos confrères de L’Équipe. Extraits.

Par rapport à ce que vous avez vu de lui à Barcelone, Rome, Madrid et ces quelques jours d’en­traî­ne­ment, comment jugez‐vous son niveau ?

« Je le trouve bien meilleur. À Roland‐Garros, contre Zverev, c’était un premier tour très diffi­cile, mais il a fait un excellent match et il en est conscient. Il s’est préparé pour spéci­fi­que­ment pour les Jeux Olympiques, je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va essayer de faire du mieux possible et j’es­père que son physique le lui permettra, ce qui est le plus impor­tant. Mais je le vois bien figurer à Paris. »