Avant son entrée en lice sur l’ATP 250 de Buenos Aires sur lequel il est tête de série numéro 6, Tomas Martin Etcheverry s’est confié auprès de la presse argen­tine. Le 27e joueur mondial est notam­ment revenu sur sa défaite face à son idole, Novak Djokovic, au 3e tour de l’Open d’Australie.

Et lors­qu’on lui a demandé si la cita­tion d’Andy Roddick à propos du Serbe (« Il prend d’abord vos jambes puis votre âme ») était véri­dique, Etcheverry a confirmé.

« Oui, la phrase est très bonne et précise, à savoir qu’il prend d’abord vos jambes, puis votre esprit ou votre âme, et ensuite il finit de vous détruire. Oui, c’est tout à fait vrai. Je connais­sais le scénario auquel j’étais confronté. Je savais que c’était son court, son tournoi. C’est comme affronter Rafael Nadal sur Phillippe Chatrier. J’ai joué mon match, c’était une belle chose, une expé­rience unique que j’emmène avec moi. Évidemment, j’étais un peu contrarié parce que je ne pouvais pas faire ce que je voulais faire en termes de jeu, mais cela en fait partie, il faut conti­nuer à apprendre, réaliser ce que j’ai bien fait et ce que j’ai mal fait. Avoir eu cette oppor­tu­nité est quelque chose qui m’aide à grandir. »