À l’oc­ca­sion du 20e anni­ver­saire de la première victoire de Rafael Nadal sur le circuit prin­cipal, le 29 avril 2002 à Majorque alors qu’il n’avait que 15 ans, son parte­naire de double de l’époque, Bartolomé Salva‐Vidal, plus connu sous le nom de Tomeu Salva, est revenu pour le site de l’ATP sur ses impres­sions sur ce Nadal déjà très impressionnant.

« En fin de compte, Nadal est un génie, et les génies surprennent toujours. La diffé­rence que Rafa faisait avec les autres à l’époque était déjà géné­rale », pour­suit Tomeu, qui est depuis devenu membre de la Rafa Nadal Academy, et qui dirige les équipes autour de Jaume Munar et de Casper Ruud. « Sur le plan du tennis, il était déjà au‐dessus du reste des joueurs. Et puis la diffé­rence la plus frap­pante était la diffé­rence mentale. Il avait déjà une telle menta­lité de compé­ti­teur, si conqué­rant, si mature sur le court. Il avait des idées très claires, alors qu’il est si diffi­cile d’être clair sur son avenir à un si jeune âge. Le côté physique était égale­ment une diffé­rence. Mais la plus grande diffé­rence était mentale. »