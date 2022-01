S’il s’est assagi et semble avoir gagné en matu­rité, Bernard Tomic a conservé une grande confiance en lui. Le grand talent gâché, actuel­le­ment 257e mondial à 29 ans, se voit clai­re­ment remporter Wimbledon avant la fin de sa carrière. Et il n’hé­site pas à le crier sur la place publique.

« Je peux gagner Wimbledon. Nous le savons tous. Je le sais. Je suis proba­ble­ment dans le top 10 des meilleurs joueurs sur gazon. Avant que je prenne ma retraite, je vais le faire, c’est sûr », a assuré l’Australien, dont le meilleur résultat au All England Lawn Tennis and Croquet Club reste un quart de finale…en 2011. Il n’y a plus atteint les huitièmes de finale depuis 2016 et une défaite contre Lucas Pouille.

Autant dire que Bernard Tomic sera parti­cu­liè­re­ment attendu en juillet prochain, et il l’aura bien cherché.