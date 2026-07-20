Bernard Tomic reste l’un des joueurs les plus atypiques de sa génération. Considéré comme un immense talent à ses débuts, l’Australien avait rapidement intégré le très haut niveau sans jamais parvenir à confirmer toutes les promesses placées en lui, entre blessures, manque de régularité et choix de carrière parfois discutés.
Depuis plusieurs saisons, il évolue principalement sur le circuit Challenger. Après un début d’année compliqué, il avait même envisagé de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. Mais ses excellents résultats de ces dernières semaines ont complètement rebattu les cartes. La semaine dernière, il a remporté le Challenger de Lincoln, aux États‐Unis, en signant notamment plusieurs victoires convaincantes face à des joueurs du Top 150.
Après son sacre, Tomic est revenu avec beaucoup de franchise sur son avenir.
« Je vais être aussi honnête que possible. Il y a une dizaine de jours, peut‐être même deux semaines, j’ai connu un petit moment de doute. J’avais dit que cette année serait ma dernière, alors je suppose que je vais devoir revoir mes plans. Le début de saison n’a pas été facile : j’ai été éloigné des courts pendant quelques mois, j’ai eu la chance d’accueillir une magnifique petite fille, et j’étais classé entre la 160e et la 170e place mondiale. J’avais donc besoin de ces derniers mois pour gagner des points. Maintenant, je vais devoir en défendre beaucoup. Il y a encore deux semaines, je me disais : « Merde, je crois vraiment que ce sera ma dernière année. » Et puis tout s’est remis en marche, alors il va falloir repartir pour un nouveau cycle. Donc oui… je vais probablement jouer encore vingt ans ! » a déclaré le 169ème au classement ATP ce lundi.
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 15:49