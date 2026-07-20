Bernard Tomic reste l’un des joueurs les plus atypiques de sa géné­ra­tion. Considéré comme un immense talent à ses débuts, l’Australien avait rapi­de­ment intégré le très haut niveau sans jamais parvenir à confirmer toutes les promesses placées en lui, entre bles­sures, manque de régu­la­rité et choix de carrière parfois discutés.

Depuis plusieurs saisons, il évolue prin­ci­pa­le­ment sur le circuit Challenger. Après un début d’année compliqué, il avait même envi­sagé de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. Mais ses excel­lents résul­tats de ces dernières semaines ont complè­te­ment rebattu les cartes. La semaine dernière, il a remporté le Challenger de Lincoln, aux États‐Unis, en signant notam­ment plusieurs victoires convain­cantes face à des joueurs du Top 150.

Après son sacre, Tomic est revenu avec beau­coup de fran­chise sur son avenir.

« Je vais être aussi honnête que possible. Il y a une dizaine de jours, peut‐être même deux semaines, j’ai connu un petit moment de doute. J’avais dit que cette année serait ma dernière, alors je suppose que je vais devoir revoir mes plans. Le début de saison n’a pas été facile : j’ai été éloigné des courts pendant quelques mois, j’ai eu la chance d’ac­cueillir une magni­fique petite fille, et j’étais classé entre la 160e et la 170e place mondiale. J’avais donc besoin de ces derniers mois pour gagner des points. Maintenant, je vais devoir en défendre beau­coup. Il y a encore deux semaines, je me disais : « Merde, je crois vrai­ment que ce sera ma dernière année. » Et puis tout s’est remis en marche, alors il va falloir repartir pour un nouveau cycle. Donc oui… je vais proba­ble­ment jouer encore vingt ans ! » a déclaré le 169ème au clas­se­ment ATP ce lundi.