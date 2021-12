Si tout le monde ou presque pensait que Bernard Tomic était perdu pour le tennis de haut niveau après ses nombreux déboires ces deux dernières années, l’Australien semble avoir mûri. C’est en tout cas ce qu’il semble vouloir dire lors d’une récente inter­view accordé au quoti­dien austra­lien The Courrier Mail.

Un entre­tien dans lequel il fait une sorte de mea culpa après ses nombreuses sorties média­tiques et son compor­te­ment plus que limite sur le court. Et aussi éton­nant que cela puisse paraître, Bernard semble très motivé pour s’of­frir une fin de carrière digne de son grand talent souvent inexploité.

« Il y a telle­ment de choses que je regrette, des choses que je n’au­rais pas dû dire […] J’ai un objectif. L’un d’entre eux est certai­ne­ment d’at­teindre le top 10. Quand je suis arrivé à la 17e place mondiale (en 2016, ndlr), j’étais à deux points de finir 12e et j’étais à 60 % d’ef­fort. Je pense que je peux entrer dans le top 10. L’un de mes objec­tifs est de bien finir ma carrière. Je pense que je peux le faire en deux ou trois ans. Et prendre une retraite heureuse, alors nous verrons. »