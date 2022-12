Dans le cadre d’un entre­tien donné à nos confrères d’Eurosport Allemagne, Tommy Haas qui est un proche de Roger a tenu à rappeler que Roger avait des qualités humaines très au dessus de la moyenne.

« Roger est un type incroyable, sur et en dehors du court, comme ami, comme père, comme homme. Avec lui, on s’amuse toujours. Il a un regard formi­dable sur la vie et c’est merveilleux de passer du temps avec des gens comme lui. C’est incroyable ce que Roger a accompli, pendant si long­temps et de manière si constante. Il jouait comme s’il venait d’une autre planète, c’était la période de 2004 à 2006 »