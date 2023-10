Interrogé par nos confrères alle­mands de Tennis Magazine, l’an­cien cham­pion Tommy Haas, aujourd’hui direc­teur du tournoi d’Indian Wells, a clai­re­ment expliqué le pour­quoi et le comment de la carrière de Novak Djokovic.

Pour Tommy, il y a des choses qui ne s’ap­prennent pas sur un court de tennis tout simplement.

« Les gens savent à quel point il est diffi­cile d’at­teindre le sommet du monde dans ce sport, surtout main­te­nant que les bons joueurs jouent plus long­temps. Pete Sampras et Boris Becker ont pris leur retraite à 30 ans, mais Djokovic, à 36 ans, a faim comme un adoles­cent, c’est sa menta­lité. Quand il raconte qu’il a grandi pendant la guerre et qu’il rêvait d’of­frir à sa famille une vie meilleure… cela ne s’ap­prend pas, on l’a ou on ne l’a pas ».