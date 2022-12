Lors d’un chat avec Eurosport Allemagne, Tommy Haas, direc­teur d’Indian Wells et qui est toujours au contact des meilleurs joueurs a clai­re­ment expliqué que Novak Djokovic après tout ce qu’il a vécu derniè­re­ment dans sa carrière ferait tout pour inscrire son nom sur la plus haute marche. Pour l’ex‐joueur alle­mand, ces expé­riences vont lui permettre d’être encore plus précis et méticuleux.

« Novak n’ou­blie rien et fera tout pour avoir le plus grand nombre de titres du Grand Chelem à la fin de sa carrière, cela me parait évident »