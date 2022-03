Au cours d’une série de questions‐réponses sur le thème du GOAT (le meilleur de tous les temps, ndlr) avec nos confrères de We are tennis, Tommy Haas, direc­teur du Masters 1000 d’Indian Wells depuis 2016, a estimé que Roger Federer était sans discus­sion possible le GOAT du revers à une main chez les messieurs.

« D’un point de vue tennis, sur cette ques­tion, c’est évidem­ment tout vu. Avec ce que Roger a accompli et l’im­pres­sion qu’il laisse sur le court. Il vole litté­ra­le­ment sur chaque coup », a déclaré l’an­cien 2e joueur mondial qui n’a donc pas cité Richard Gasquet ou Stan Wawrinka.