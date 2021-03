Nous y sommes. Après plus d’un an d’at­tente, Roger Federer est arrivé à Doha, où il va faire son grand retour à la compé­ti­tion. À 39 ans. Beaucoup s’in­ter­rogent une nouvelle fois sur sa capa­cité à gagner de grands titres. Pour son ami, Tommy Haas, aujourd’hui à la retraite et direc­teur du tournoi d’Indian Wells, le Suisse nourrit toujours de très grandes ambitions…

« Nous avons tous hâte que Roger Federer effectue son retour, car je suis certain qu’il a égale­ment très hâte. Et je pense qu’à ce stade de sa carrière, il ne revien­drait pas à moins de penser qu’il avait vrai­ment une chance de concourir pour des titres et de gagner. Je pense qu’il sera sélectif quant à son emploi du temps, mais s’il est en bonne santé à Wimbledon, aux Jeux olym­piques et à l’US Open, je comp­te­rais toujours sur lui », a assuré l’an­cien joueur alle­mand à Sportkeeda.