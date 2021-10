Récemment, Tommy Hass s’est exprimé sur le tennis améri­cain et plus préci­sé­ment sur le cas Jenson Brooksby. À 20 ans, le 70e mondial étonne pas sa tech­nique dérou­tante et une comba­ti­vité sans faille. L’ancien numéro 2 mondial a tenté de décrire le phénomène.

« Vous voyez à quel point il est concentré sur le terrain. Vous voyez aussi qu’il n’est pas le joueur le plus talen­tueux du monde, mais il fait tout ce qu’il peut pour essayer d’être le meilleur joueur qu’il peut être et s’amé­liorer constam­ment. On peut le sentir. Et la façon dont il se bat, la façon dont il se tient sur le court, c’est quelque chose de spécial et vous ne voyez pas cela chez tous les joueurs, tout le temps, peu importe d’où vous venez. »