Ancien numéro 2 mondial et actuel directeur du Masters 1000 d’Indian Wells, Tommy Haas a comparé, dans des propos relayés par Ubitennis, les styles de jeu de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. S’il semble préféré regarder l’Espagnol, l’Allemand n’en reste pas moins impressionné par ce que propose l’Italien.
« Carlos est imprévisible et c’est mon préféré pour ses subtilités ; avec Sinner, on sait à quoi s’attendre, mais chaque fois qu’il peut dicter le jeu, il le fait en poussant très fort, avec un bon placement et de la profondeur dans ses coups. Quand ils jouent à haut niveau, surtout Sinner, on dirait qu’il trouve certaines zones où il ne se trompe jamais. Quand il ne commet pas d’erreur avec cette vitesse de balle, ce contrôle, en restant collé à la ligne , je me demande parfois comment je jouerais contre lui et ce que je pourrais faire. Peut‐être varier avec le slice, même si aujourd’hui les conditions de jeu ont un peu changé ».
Publié le vendredi 19 juin 2026 à 14:24