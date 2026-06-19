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Tommy Haas : « Jannik Sinner est plus prévi­sible que Carlos Alcaraz, on sait à quoi s’at­tendre, mais en le regar­dant jouer je me demande parfois ce que je pour­rais faire contre lui »

Par
Baptiste Mulatier
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Ancien numéro 2 mondial et actuel direc­teur du Masters 1000 d’Indian Wells, Tommy Haas a comparé, dans des propos relayés par Ubitennis, les styles de jeu de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. S’il semble préféré regarder l’Espagnol, l’Allemand n’en reste pas moins impres­sionné par ce que propose l’Italien. 

« Carlos est impré­vi­sible et c’est mon préféré pour ses subti­lités ; avec Sinner, on sait à quoi s’attendre, mais chaque fois qu’il peut dicter le jeu, il le fait en pous­sant très fort, avec un bon place­ment et de la profon­deur dans ses coups. Quand ils jouent à haut niveau, surtout Sinner, on dirait qu’il trouve certaines zones où il ne se trompe jamais. Quand il ne commet pas d’erreur avec cette vitesse de balle, ce contrôle, en restant collé à la ligne , je me demande parfois comment je joue­rais contre lui et ce que je pour­rais faire. Peut‐être varier avec le slice, même si aujourd’hui les condi­tions de jeu ont un peu changé ».

Publié le vendredi 19 juin 2026 à 14:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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