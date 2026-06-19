Ancien numéro 2 mondial et actuel direc­teur du Masters 1000 d’Indian Wells, Tommy Haas a comparé, dans des propos relayés par Ubitennis, les styles de jeu de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. S’il semble préféré regarder l’Espagnol, l’Allemand n’en reste pas moins impres­sionné par ce que propose l’Italien.

« Carlos est impré­vi­sible et c’est mon préféré pour ses subti­lités ; avec Sinner, on sait à quoi s’attendre, mais chaque fois qu’il peut dicter le jeu, il le fait en pous­sant très fort, avec un bon place­ment et de la profon­deur dans ses coups. Quand ils jouent à haut niveau, surtout Sinner, on dirait qu’il trouve certaines zones où il ne se trompe jamais. Quand il ne commet pas d’erreur avec cette vitesse de balle, ce contrôle, en restant collé à la ligne , je me demande parfois comment je joue­rais contre lui et ce que je pour­rais faire. Peut‐être varier avec le slice, même si aujourd’hui les condi­tions de jeu ont un peu changé ».