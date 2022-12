Récemment inter­viewé par Eurosport Allemagne, Tommy Haas, après avoir déclaré que Novak Djokovic ferait tout pour terminer sa carrière avec le plus de titres en Grand Chelem, est cette fois revenu sur le départ à la retraite de Roger Federer lors de la Laver Cup en septembre dernier. Un moment presque trop triste pour l’an­cien 2e joueur mondial.

« C’était très émou­vant, presque trop. Roger Federer est un homme incroyable, sur le court et en dehors – en tant qu’ami, en tant que père, en tant qu’homme. On s’amuse toujours avec lui. Il a une belle vision de la vie et c’est merveilleux de passer du temps avec des gens comme lui. C’est incroyable, ce qu’il a accompli, pendant combien de temps et avec quelle constance. Il jouait au tennis comme s’il venait d’une autre planète. »