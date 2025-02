C’est un joueur qu’il faut suivre de près en 2025 car il est capable de s’adapter à toutes les surfaces. Depuis quelques années, Tommy Paul a appris à être régu­lier et son jeu tout en puis­sance et relâ­che­ment lui a permis d’at­teindre le Top 10. Mais cela ne lui suffit pas comme il l’a expliqué à Tennis.com

« Je pense qu’il me reste beau­coup à faire. Mon grand objectif est d’être dans le top 5 et de gagner des tour­nois plus impor­tants que ceux que j’ai dans le palmarès. Je ne serai jamais satis­fait, je veux plus et mon objectif est de m’amé­liorer chaque jour pour atteindre des sommets »