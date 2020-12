Interrogé sur sa saison par Tennis.com, le facétieux Tommy Paul parle vrai. Et il avoue que le huis-clos, ça le chauffe un peu, lui qui est peut-être un showman : « Le plus dur pour moi a été de comprendre dans les trois premiers tournois après la trêve comment m’amuser sur le court alors que personne ne me regarde. Cela n’a pas été facile. Je n’étais pas content de ce que je ressentais sur le terrain, c’est pas vraiment pour cela que je suis devenu un joueur professionnel. J’avais vraiment du mal à me motiver pour commencer et aussi terminer les matchs. En fait pour parler avec sincérité, ça craint de jouer sans les fans. Le simple fait d’avoir des spectateurs dans les gradins est tellement mieux. Certes l’on joue pour beaucoup d’argent et beaucoup de points de classement, mais le simple fait de voir des tribunes bien garnies me me motive. J’imagine que beaucoup d’autres athlètes ressentent ce que je ressens. J’ai donc changé certaines choses au niveau de mon mon état d’esprit et de mon approche de la compétition. Malheureusement, il m’a fallu trois ou quatre semaines au lieu d’un match pour le faire »