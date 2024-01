Avant de devenir 12e joueur mondial et de disputer une demi‐finale dans un tournoi du Grand Chelem, à l’Open d’Australie en 2023, Tommy Paul a connu un parcours un peu chaotique.

C’est ce qu’il a notam­ment raconté dans l’un des épisodes de la saison 2 de la série Break Point diffusée sur Netflix.

« Lorsque je suis devenu profes­sionnel, j’étais en quelque sorte dans ma phase de fête. J’avais un peu d’argent en poche et je me suis dit qu’il fallait s’amuser. Je me suis un peu laissé aller », a déclaré l’Américain avant de revenir sur ce fameux match en double perdu 6–0, 6–0 lors de l’US Open 2017 alors qu’il était tota­le­ment ivre après avoir fait la fête toute la nuit.

« J’ai passé une soirée à boire et le lende­main, j’étais censé jouer en double. Je n’étais pas là, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne voyais même pas. J’ai été soumis à des tests d’al­coo­lémie pendant six mois. C’est à ce moment‐là que je me suis dit que j’avais touché le fond. Je savais que je devais changer quelque chose. C’est à ce moment‐là que j’ai commencé à prendre les choses plus au sérieux. »